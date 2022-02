Coronavirus în România, 6 februarie. Aproape 29.000 de infectări raportate la ultima informare

07:00

În ultimele zile am primit numeroase comentarii la articolul „Cele două Românii din diaspora. Problema românilor educați care nu vor să stea alături de «căpșunari»”, în care am vorbit despre rasismul și discriminarea de clasă pe care am întâlnit-o la unii dintre românii „educați, școliți” stabiliți în străinătate. Știam că e un subiect sensibil, dar mi […]