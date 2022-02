Cum au apărut împreună noua iubită a lui Cristian Boureanu și fiica lui. Între Cristina Belciu și Ioana e o diferență de 3 ani

10:00

Anamaria Prodan are în plan să scoată o carte despre divorțul de Laurențiu Reghecampf. Impresara a mărturisit că va pune acolo toate dovezile pe care le are despre antrenorul de la Universitatea Craiova. Vedeta a aflat din presă că soțul ei a depus actele de divorț, deși știa că acesta are o relație extraconjugală cu […]