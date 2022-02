Nu i-a venit să creadă! Ce a găsit femeia din imagine, într-o pungă de chips-uri cumpărată de la Lidl

22:20

Deși februarie este ultima lună a iernii, în acest an, se pare că valorile temperaturilor vor fi mult peste medie. Potrivit meteorologilor, în România, temperatura minimă absolută a lunii februarie, de minus 38°C, a fost înregistrată […] The post ANM anunță un februarie istoric! Temperaturi extreme, de la minus 38°C la plus 26°C, în toată România appeared first on Cancan.