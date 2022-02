BANC | Doi polițiști de la Rutieră opresc un moș cu o căruță, hotărâți să râdă de el: „Permisul și talonul, vă rog!”

22:40

Brian Austin Green și Sharna Burgess așteaptă primul lor copil împreună. Anunțul bebelușului vine o lună după ce fosta soție a actorului, Megan Fox, și-a anunțat logodna cu Machine Gun Kelly. Profesionista Dancing With the Stars a dat […]