Cât de departe poate merge gelozia? Un bărbat s-a despărțit de iubita lui după ce a găsit-o în pat dormind cu fratele ei mai mare ”Ne era frig și ne-am încălzit”

11:00

La 80 de ani, Luca Sabin apare într-un film pe Netflix și are cont pe IMDB. Țăranul din satul Râmeț, județul Alba, reprezintă, clar, un exemplu pentru toți românii. Povestea lui este cunoscută și apreciată […] The post Cine este Luca Sabin, de fapt, țăranul de 80 de ani din satul Râmeț, care a ajuns vedetă pe Netflix appeared first on Cancan.