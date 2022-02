Cu ce se ocupă fiul artistei Niculina Stoican. Vlad are 28 de ani și a studiat la Londra. „Se poate și în România”

11:50

Smiley i-a povestit lui Mihai Bobonete la podcast detalii ale vieții de tătic, pe care o are de aproape un an, mărturisind care sunt micile plăceri ale Josephinei, dar și ce planuri are cu Gina Pistol, care a slăbit până aproape de greutatea ei optimă. Smiley, pe numele său real Andrei Tiberiu Maria, a fost […]