Marius Șumudică, mesaj public pentru Mihai Iosif, în ziua în care a plecat din Turcia: „Îi transmit un lucru”

Lider global pe zona de accesorii de calatorie, Travel Blue isi incepe activitatea si pe piata din Romania. Grupul este deja prezent in 110 tari si in peste 10.000 locatii. De asemenea, la momentul actual compania are 18 filiale si 19 depozite aflate pe 5 continente.“Extinderea in Romania face parte din strategia noastra de dezvoltare in Europa. Venim in intampinarea publicului nostru cu o paleta diversificata de accesorii de calatorie. ...