SUA oferă o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informații care duc la capturarea liderului ISIS-K

Președintele interimar al USR, Cătălin Drulă, a declarat marți, 8 februarie, în prima conferință de presă după ce a preluat mandatul, că are încrede în viitorul USR și a transmis un mesaj coaliției de guvernare formată din PSD-PNL: „Coaliția contra firii are zilele numărate”. „După cum știți, am preluat președinția interimară a USR. USR a […]