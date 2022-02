Alimentele care nu trebuie să-ţi lipsească din casă, dacă ai COVID. Recomandarea UNICEF pentru toţi românii

16:10

Simona Trașcă are probleme cu silicoanele! Îi provoacă dureri, uneori insuportabile, așa că a ajuns la medic, unde a aflat că e nevoie de operație. Ultima intervenție chirurgicală la nivelul bustului a făcut-o în urmă […] The post Simona Trașcă rupe tăcerea: ”Nu-mi vine să cred că am ajuns așa!” Bomba sexy trebuie să se opereze urgent la sâni, iar CANCAN.RO are toate detaliile! appeared first on Cancan.