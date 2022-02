ZiuaSiguranţei pe Internet, soluţii Google pentru a fi protejat online

15:30

287 tablouri au fost confiscate, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi evaziune fiscală, de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului şef secţie din cadrul Parchetului de lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică.