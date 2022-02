Fetiță de 5, intoxicată cu clor în piscina unui hotel. Copila a acuzat stări de vomă și amețeli

07:20

Laura Giurcanu și TJ Miles au dormit împreună, sub pătură, iar imaginile confirmă că între ei ar exista mai mult decât o relație de prietenie. Acum totul e clar, avem capturile de la Survivor România. […] The post Laura Giurcanu şi TJ Miles au dormit împreună, sub pătură! Acum e totul clar, avem imaginile de la Survivor România appeared first on Cancan.