Dinu Pescariu și fosta soție a lui Adrian Mutu, cel mai nou cuplu din showbizul românesc? Cum au fost surprinși Alexandra Dinu și fostul tenismen

11:10

Dacă mulți ar crede că Alina Sorescu a dat lovitura în mediul online, se pare că sumele pe care le încasează din YouTube nu sunt tocmai satisfăcătoare, mai ales când la mijloc sunt doi copii. […] The post Nu e o glumă! Câți bani face Alina Sorescu din YouTube? Cu suma asta nu își poate întreține fetițele appeared first on Cancan.