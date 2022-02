Dan Petrescu, luat la rost: „Ai 10 puncte avans, transferi jucători în continuu și spui că pierzi campionatul? O nebunie!”

17:30

Ilie Poenaru (45 de ani), antrenorul lui Gaz Metan, afirmă că înfrângerea cu Sepsi OSK, 0-2, este un rezultat just. Totodată, antrenorul medieșenilor a vorbit în termeni laudativi despre jucătorii și condițiile echipei din Sf. Gheorghe.„Astăzi nu ne-am prezentat așa cum mi-am dorit, nu am avut acea agresivitate de la meciul trecut. Poate a intervenit și o stare de oboseală. Totuși, am avut o zi în plus față de ei și trebuia să arătăm mult mai bine. ...