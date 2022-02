Cum a reușit Cătălin Scărlătescu să slăbească 52 de kilograme?

11:50

Laurette și-a încercat norocul la emisiunea ”Imperiul Leilor”, dar n-a reușit să-i convingă pe jurați să investească în afacerea ei. De câteva luni, Laurette și-a deschis un salon de masaj cu specific african. Sexy-mulatra recunoaște […] The post Pro TV i-a dat „viteză”! Ce s-a întâmplat cu Laurette, după ce a mers la Imperiul Leilor? Juraţii nici nu au vrut să audă de ea appeared first on Cancan.