Elizabeth Chihaia, pregătită să revină în ring! » Ce contract a semnat luptătoarea cu origini româneşti

09:30

Viorel Hizo își amintește cum era actualul antrenor al Rapidului pe vremea când activa sub comanda lui și crede că din cauza fizicului Iosif nu a reușit ca fotbalist- Domnule Hizo, l-ați avut ca jucător pe Mihai Iosif. Cum era?- Era un copil atunci, dar mi-a plăcut. Când m-am dus la Rapid am făcut antrenamente cu ei 30 de minute într-o luni, iar al doilea l-am mai făcut joi. Țâră nu putea să-și atingă genunchii cu palmele. Mi-au zis că am exagerat și au făcut febră. ...