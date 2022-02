Aproape 11.500 de persoane vaccinate în România, în 24 de ore. Câte reacții adverse au fost raportate

08:30

Cristiano Ronaldo a intrat în colimatorul unui român, din cauza ultimei fotografii pe care starul lui Manchester United a postat-o pe o rețea socială. Conaționalul nostru l-a pus la punct pe portughez, după ce a […] The post Nu e o glumă! Ce comentariu i-a lăsat un român lui Cristiano Ronaldo, la această poză cu iubit și copiii: „Să-ți trăiască famili ta, n-ai găsit și tu pe cineva să-ți…” appeared first on Cancan.