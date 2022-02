Experții moldoveni în energie nu exclud o nouă escaladare a neînțelegerilor și o nouă criză a gazelor în R. Moldova

15:10

Medicover, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii medicale private din Romania, anunta semnarea achizitiei spitalului Polaris Medical din Cluj-Napoca, cel mai mare spital privat de recuperare medicala la nivel national. Medicover vine astfel in sprijinul pacientilor din zona de nord-vest a tarii cu o abordare multidisciplinara si o baza de tratament ultramoderna dotata cu echipamente performante. Medicover va face o investitie de peste 8 milioane de euro in urmatorii ani in spital pentru dezvoltarea serviciilor medico-chirurgicale. Medicover Romania isi consolideaza astfel prezenta in una dintre cele mai dinamice regiuni din punct de vedere economic, si apreciate centre universitare, Universitatea de Medicina si Farmacie din Cluj-Napoca fiind printre primele 1.000 cele mai bune institutii de invatamant superior din lume. Polaris va beneficia de resurse si expertiza pentru a se dezvolta si a asigura pacientilor servicii medicale la cele mai inalte standarde, promovand in acelasi timp scopul asumat de Medicover de a imbunatati si sustine sanatatea si bunastarea. „A investi in sanatate inseamna a investi in oameni. Angajamentul pentru grija fata de pacientii nostri si pentru calitatea actului medical ne vor ghida in continuare planurile dezvoltare. Vom investi peste 8 milioane de euro pentru a reconfigura Polaris intr-un spital multidisciplinar destinat diagnosticului si tratamentului pacientilor cu afectiuni acute. Ne bucuram sa il avem alaturi de noi in acest proiect si pe fondatorul spitalului Pelican Medicover din Oradea si sa continuam astfel excelenta colaborare si sa ne extindem expertiza in serviciul pacientilor”, a declarat dr. Florinela Cirstina, director general Medicover Romania. „Ne onoreaza ca un grup international de calibrul Medicover a ales Polaris pentru extinderea operatiunilor in Romania. Inca de la inceput ne-am dorit sa oferim pacientilor din Cluj o unitate medicala in care au parte de cele mai inalte standarde de ingrijire medicala. Medicover are un istoric impresionant de peste 26 de ani in Romania dar si in regiune, si aduce o expertiza solida pe piata locala de servicii medicale, si va dezvolta mai departe capacitatea Polaris de a deservi pacientii din nord-vestul tarii”, a declarat Tudor Socea, fondatorul Spitalului Polaris Medical. In urma tranzactiei, Medicover va detine pachetul majoritar din actiunile Polaris Medical. Dr. Ovidiu Gogu Cacuci, fondatorul Spitalului Pelican Oradea preluat de Medicover in 2018, va fi partener in proiect. Polaris este unul dintre cele mai mari spitale private la nivel national cu o capacitate de 180 de paturi pentru spitalizare continua, precum si 14 paturi pentru spitalizare de zi si peste 20 de specialitati medicale in ambulator. Spitalul va colabora cu cele doua clinici Medicover din Cluj-Napoca, venind astfel in intampinarea nevoilor pacientilor. Achizitia Polaris este sustinuta de angajamentul asumat de Medicover Romania de a investi in sanatate si in parteneriate menite sa creasca accesul la serviciile medicale de calitate pe plan national. Cele doua companii impart o cultura comuna pentru abordarea holistica a pacientului, precum si respectul pentru ingrijirea standardizata care promoveaza excelenta clinica. Din 1995, Medicover Romania a devenit unul dintre cei mai importanti furnizori de pe piata serviciilor de sanatate private, cu o retea de 25 de clinici in Bucuresti si in tara, trei spitale generaliste: in capitala, la Oradea si Craiova, 28 de cabinete on-site si peste 250 de unitati medicale partenere. Spitalele Medicover corespund celor mai inalte standarde medicale si deservesc o gama larga de specialitati medicale si chirurgicale. Medicover Romania face parte din Medicover, companie internationala de servicii medicale si de diagnostic, infiintata in 1995. Medicover opereaza o retea extinsa de clinici, spitale, facilitati de ingrijire specializata si laboratoare. Pietele principale ale Medicover sunt Polonia si Germania. In 2020, Medicover a avut venituri de 998 milioane de euro si peste 32.000 de angajati. Post-ul Medicover isi consolideaza pozitia prin achizitionarea spitalului Polaris Medical din Cluj-Napoca apare prima dată în Transilvania Regional Business.