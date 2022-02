Acuzații grave la adresa lui Stoican: „Cine era antrenor la Iași când Becali spunea că i s-au cerut bani să ia campionatul?” + „Știți ce făcea în ziua când Ilie Balaci a fost înmormântat?”

15:50

După o pauză de an, cea mai bună handbalistă din România, Cristina Neagu (33 de ani), revine sub tricolor.Vestea uriașă a fost dată de selecționerul Adi Vasile, care a declarat că se va putea baza pe serviciile Cristinei Neagu în anul 2022.Cristina Neagu, revenire importantă sub tricolorDupă ce a fost reconfirmat selecționer de membrii Comisiei Tehnice a FRH, Adi Vasile a primit o nouă veste bună. ...