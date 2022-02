Concluziile lui Mihai Pintilii, după ce FCSB a redus din diferența față de CFR: „Când vom intra atunci vom face calculul”

20:00

CS Mioveni și Farul au remizat, scor 1-1, în etapa #25 din Liga 1. Gică Hagi, managerul dobrogenilor, a vorbit la final despre egalul obținut în deplasare.„A fost un meci echilibrat. A fost o deplasare grea, ne doream cele 3 puncte, am încercat, am avut ocazii, dar s-a terminat egal. Întotdeauna e greu, nimic nu e ușor în viață, însă încercăm să obținem victorii. Azi atât am putut. Pot să spun că repriza a doua am controlat-o noi”, a declarat Hagi la Look Sport+. ...