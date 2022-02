Biletul Zilei: Dinamo – Universitatea în prim-plan pentru un nou „VERDE” »»

17:20

Războinicii de la Survivor România au izbucnit în plâns, în ediția de marți a emisiunii ”Survivor România 2022”. Concurenții au avut parte de o surpriză de proporții, după ce au câștigat jocul de comunicare. Fiecare […] The post Războinicii de la Survivor România au izbucnit în plâns, seara trecută. Au avut parte de o surpriză uriașă appeared first on Cancan.