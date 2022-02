Vâlcea a anunțat primele transferuri pentru sezonul viitor + Alte 4 jucătoare și-au prelungit contractul

07:10

Dinamo are mari probleme în atac la meciul de joi cu CSU Craiova. Vârful Azankpo are mari probleme medicale. Nici pe benzi situația nu e strălucită.Dinamo a efectuat 12 transferuri în startul lui 2022 și tot nu are jucători de atac! Nici vârfuri, nici pe benzi, un alt mercato ce tinde să devină un fiasco total! Pentru etapa de diseară, ce ar putea fi decisivă pentru Stoican, antrenorul nu are, practic, un atacant central. Și nici soluții prea multe pe benzi. ...