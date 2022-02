Bilanț coronavirus România, 11 februarie 2022. Câte cazuri noi de coronavirus s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

17:40

Carmen Brumă este cunoscută de o ţară întreagă datorită performanţelor pe care le-a obţinut ajutând zeci de doamne și domnișoare care și-au dorit să piardă din kilogramele în plus. Recent, partenera lui Mircea Badea a […] The post Ce îi pune Carmen Brumă la pachet băieţelului său la şcoală? Iubita lui Mircea Badea e invidiată de toate mămicile appeared first on Cancan.