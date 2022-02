EXCLUSIV Edi Iordănescu vorbește deschis despre minusurile sale: „Orgoliul mi-a jucat feste! Am ținut cu tărie la principii”

22:20

Dinamo - CSU Craiova 1-6. Dinamo a pierdut la scor cu oltenii, iar Flavius Stoican spune că nu ține de postul de antrenor al „câinilor”. DDB dorește să-l readucă la club pe Dusan Uhrin.„Fără cuvinte. Am făcut un meci prost, am început de la 0-1, am luat gol la primul șut... apoi penalty înainte de pauză, 0-2.Joc slab, multe greșeli. Am încercat să schimbăm sistemul, să jucăm cu 5 fundași, să nu mai facem cadouri, dar asta e situația. ...