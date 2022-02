VIDEO | Cisternă cu motorină, răsturnată pe centura Ploieștiului. Este risc de explozie

22:30

BANC | ”Scumpo, sunt eu. Vin acasă, nu am întârziat prea mult, nu?” – Scumpo, sunt eu. Vin acasă. Nu am întârziat prea mult, nu? – Nu, scumpule. – Dar, pot să vin cu 7-8 […] The post BANC | ”Scumpo, sunt eu! Vin acasă. Nu am întârziat prea mult, nu?” appeared first on Cancan.