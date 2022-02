Cum se simte mama Oanei Roman, după ce s-a vindecat de Covid-19: ”Are niște fixații foarte ciudate”

10:50

Ionuț, un băiețel de 13 ani, are o poveste de viață impresionantă. Copilul a fost declarat mort la naștere, dar a luptat să trăiască. Acum, însă, se confruntă cu probleme grave. În urmă cu 13 […] The post A fost declarat mort la naștere, dar a supraviețuit ca prin minune. Povestea impresionantă a lui Ionuț, un băiețel de 13 ani appeared first on Cancan.