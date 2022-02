Statele Unite trimit avioane de vânătoare în România, pentru misiuni NATO de patrulare aeriană

17:00

Un nou an aduce, bineînțeles, noi trenduri în designul de interior. Fie că te gândești la reamenajarea locuinței, a biroului sau a restaurantului, trendurile din anul 2022 îți vor atrage atenția prin bogăție, inspirație si, mai ales, prin spargerea unor bariere pe care le credeam imposibil de dărâmat înainte de 2020. In aceasta incursiune în amenajări, i-am avut alături de Sebastian Mândroiu si Radu Călin, arhitecți si co-fondatori ai studioului de arhitectura Pick Two.