Asasinarea unei familii din Carolina de Nord, elucidată după 50 de ani. Cum i-a prins poliția pe făptași

17:30

Acum după ce am terminat cu rezoluțiile de an nou, am sărbătorit, ne-am bucurat și toate cele adiacente lunii ianuarie, rutina normală începe să își facă simțită prezența. Programul de birou neschimbat, traficul tot aglomerat, iarna tot friguroasă și uite așa începutul nu mai este la fel de nou ca luna trecută. Atunci mă întreb: […]