BANC | ”Gheorghe, câte cămăși aveai pe vremea lui Ceaușescu?”

12:50

Mihai Iosif, antrenorul principal al formației Rapid Bucureşti, a declarat în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului pe care elevii săi îl vor susține astăzi la Mioveni cu Sepsi OSK, că se așteaptă la un […] The post Mihai Iosif înaintea meciului cu Sepsi: „Putem s-o luăm în sus, putem s-o luăm şi în jos!” appeared first on Cancan.