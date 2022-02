Europa Liberă la Leova: Până în toamnă rusul Putin o să se roage la Europa să-i cumpere gazele

Potrivit ultimului Barometru de Opinie CBS-AXA, dat publicității în această săptămână la Chișinău, peste 70 la sută din cei intervievați se declară îngrijorați de creșterea prețurilor, urmată de salariile și pensiile mici, peste 60 la sută. Mai mult de 65% din cei intervievați cred că Republica Moldova se îndreaptă într-o direcție greșită. Despre nesiguranța care se amplifică în rândul cetățenilor din cauza efectelor mai multor crize vorbim la acest sfârșit de săptămână.* * *Proaspăta cercetare sociologică mai constată, printre altele, că 80 la sută din respondenți spun că trăiesc mai rău acum decât în urmă cu doi ani. Experții care analizează datele sondajului sunt de părere că orice guvernare își vede în timp popularitatea erodată.Europa Liberă a căutat să afle opinia omului de la firul ierbii, discutând la întâmplare cu localnici din Leova. Majoritatea dintre ei vorbesc despre pensiile și salariile care sunt foarte mici, în timp ce tarifele și prețurile sunt tot mai mari pentru servicii și alimente.– „Facem economie, de pildă, cu gazul, noaptea îl sting și stau și mai liniștită, în primul rând, să nu-mi ardă noaptea gazul, mă culc liniștită și dorm în aer curat.” Europa Liberă: Încă unde mai faceți economii?– „Ei, încă unde mai fac economii?... Merg peste tot și văd unde-i mai ieftin și cumpăr de acolo de unde-i mai ieftin, chiar azi-dimineață m-am dus să cumpăr lapte și toți – 25, 25, 25 de lei. Și zic: „Da’ ce parcă v-ați înțeles?”, dar una pe care am întrebat-o ultima zice: „Hai că ți-l dau cu 20.” – „Ei, dacă cu 20, îl iau”.”Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la cei care guvernează?– „Să fie oleacă mai deschiși față de popor, să spună la popor, dar nu să stea... Iaca, chiar dacă se fac protestele acestea... Dar ieșiți și spuneți-le oamenilor, să le spună adevărul, să le spună, că ei mulți nici nu știu, ei înțeleg minciuna, dar adevărul nu. Ce guvernul pune prețurile? Iaca, hai așa să vorbim, ce guvernul pune prețurile? Dar când și auzi: guvernul, guvernul, guvernul... Dar Federația Rusă ne presează. Ei vor, doar aici e podul de trecere spre Balcani, ei au interesul ista. Rușii când n-au avut interes? Ei tot timpul au avut interes pentru pământuri străine și încă mai ales Moldova, că ei de aici s-au hrănit binișor și vinișorul, și cărnița, duceau vinul de aici de la noi din Moldova, cisterne întregi le puneau cu 20 sau 40 de bănuți litrul, dar ei acolo îl îmbuteliau și-l vindeau mai scump în Rusia.” Europa Liberă: Dar această neînțelegere între Moscova și Kiev vă îngrijorează?– „Mă îngrijorează asta, noi suntem mai ales aici, că Rusiei i-i frică că NATO îi aici în România și lor li-i frică. Dar ei nu se gândesc când se vor aduna toate țările și când se vor pune unul împotriva altuia și s-a terminat lumea, că o să dea și una armă atomică, și alta armă atomică și, gata, s-a dus cu lumea? Ei ce se joacă de-a războiul sau ce? Și-apoi cine suferă? Ce Putin suferă sau oamenii suferă? Oamenii de rând suferă.”Europa Liberă: Sunteți pesimistă, optimistă?– „Eu să vă spun, și așa, și așa.” Europa Liberă: De cine depinde viitorul Republicii Moldova?– „De conducere depinde și de popor, să înțeleagă adevărul, să nu asculte numai minciunile lui Dodon, că Dodon îi deprins cu minciunile și are televiziuni, și-i cred pe aceia. Pe Șor îl cheamă înapoi, dar eu chiar le-am scris pe Facebook: „Hoții îl cheamă pe Șor înapoi, un om cinstit n-o să-l cheme înapoi, dar hoț la hoț nu-și scoate ochii”. Și îl așteaptă pe Șor. La ce să vină, să poată fura toți împreună? Nimeni nu șede, văd că tot îi arestează, îi arestează, dar nici pe unul nu l-au băgat la pușcărie, nici pe unul. Încă și atunci ziceam: cum așa? Vasăzică au fost votați din partea Partidului Comunist, erau la comuniști și ei se duc la Partidul Democrat. Ce înseamnă asta? Vasăzică poporul i-a ales la Partidul Comuniștilor, dar nu la Partidul Democrat, dar ei s-au dus că le-au plătit milioane și s-au dus acolo să se îmbogățească. Ce ei îs pentru popor? Ei nu-s pentru popor.”Europa Liberă: Și acum pentru Dvs. contează mai mult să fie confiscată averea nejustificată sau să fie trimiși după gratii?– „Și una, și alta. Să le confiște averea și să stea la pușcărie. Ei și noaptea mătincă visează că fură.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la sudul Republicii Moldova, la Leova, și întrebăm cetățenii cum se descurcă pe timp de criză.– „Foarte greu! Cu o pensie mizeră și singurică la vremea asta, ce pot să fac? Că alții care n-au muncit nimic, au stat și au băut, și au stat cu coatele pe gard primesc atâta cât și noi cu 42 de ani de muncă. Asta-i corect? E nedreptate! Cine și cum se mai gândește pentru lume? Nu se gândește nimeni, n-are nevoie nimeni de oameni.”Europa Liberă: Și la ce ați renunțat, iată, dacă-s condițiile acestea atât de vitrege?– „Mai strâng oleacă cureaua și mâncăm câte olecuță, ca să ne ajungă până ieșim din iarnă. Iaca trece iarna, „mâncăm” trei cuburi de lemne, iar trebuie să le strâng toată vara pe ce pot ca să pot să iau iarăși să mă încălzesc pe iarnă, că altfel nu-i ieșire din situație.” Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la cei care guvernează?– „Dar ce așteptări? Fugăriți de acolo din parlament, să se dea jos ei și să vadă cum mai trăiește lumea. Cu banii iștia pe care ei îi dau, cum poate omul ista să trăiască? Nu li-i rușine lor acolo de oameni în parlament? Trebuie să aibă grija poporului, că, iaca, lumea asta îi necăjită, îi vai de capul ei, trebuie să se mai gândească la aiștia care rămân din urma noastră, că ei de ce fug de acasă? Ca să ajute părintele cela, dar eu n-am niciun ajutor, ai mei îs toți aici, lucrează în țară și trăiesc și lucrează, mizerul ista îl primesc. De unde să mai rupă de la dânșii să-mi dea mie? Au copiii lor, dar pe mine să mă întrețină ei nu mai pot.”Europa Liberă: Dar ce viitor are Republica Moldova?– „Ei, viitorul... Trebuie să se gândească acei de la conducere, că aici s-au născut, aici au crescut. De ce n-are grijă de țară? Dacă nu poate să conducă, las’ să se ducă acela care vrea și care poate. Eu aștept să treacă mai repede februarie, ca să ajungem în martie și cu un pătrunjel, un mărar, o floricică, nu știu ce și mergem înainte – ce să facem? – câte zile vom mai avea, că la 73 de ani la ce să te mai gândești, dar tineretul o să aibă cum să se ducă, dar noi ce să facem? Mai trec pe la cimitir, văd, mi-am ocupat loc de-acuma, așa că... Oamenii trebuie să se revolte.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am poposit aici, la sudul Republicii Moldova, la Leova, și întrebăm cetățenii cum se descurcă pe timp de criză.– „Îi foarte greu, foarte greu. Nu avem de lucru, îi foarte greu și pandemia asta ne-a oprit din toate. Ce putem să facem?”Europa Liberă: Sunteți tânăr, cum vă descurcați?– „Foarte greu ne descurcăm.”Europa Liberă: Dar ce înseamnă „greu”?– „Ce înseamnă „greu”? Statul nu ne dă de lucru, în primul rând, într-al doilea rând, noi singurei trebuie să ne batem capul de familie și de copii.” Europa Liberă: Ce loc de muncă v-ați dori și nu-l găsiți?– „Cum înainte era, toată lumea lucra, nu? Dar acum nu-i cum înainte dădea statul de lucru, erau zavoade (uzine), erau ferme, multe lucrări erau înainte, dar acum nu, nu găsești.”Europa Liberă: Și mulți semeni de-ai Dvs., tinerii au luat calea străinătății, au plecat, v-ați gândit și Dvs. vreodată să mergeți peste hotare?– „Da, eu am fost plecat până nu de mult, dar am încercat să mă opresc la Moldova, dar la Moldova nicicacum nu poți să faci nimic.”Europa Liberă: Dar unde ați muncit?– „La Italia, la Rusia.”Europa Liberă: Și cum a fost?– „Acolo-i altfel, lucrezi, dar înțelegi ceva, dar acolo nu-i familia lângă tine, ești singur. De-o pildă, faci niște bani acolo, vrei să-ți deschizi vreo afacere ceva aici, nicicacum nu te ajută nimeni, ei din contra cer mai mulți bani, ei nu dau niciun ajutor.” Europa Liberă: Dar, aflându-vă peste hotare, ați făcut ceva economii ca să aduceți aici acei bani să-i investiți?– „Da, dar nu poți să te pornești, trebuie un pic de ajutor și de la stat, dar din partea statului Moldova nu dau niciun ajutor.”Europa Liberă: Dar ce afacere ați vrea să porniți?– „Sunt multe care se poate de făcut la Moldova în agricultură, dar tot nu dau niciun ajutor, mai mult vor de la agricultori, de-o pildă. Și ce poți să faci? Nu poți să faci nimic. Îi dezamăgitor, îi foarte greu de trăit, dar mă gândesc cum a fost înainte bine pentru moldoveni.”Europa Liberă: Dvs. credeți că cum a fost înainte mai poate fi? – „Nu cred, nu cred...”Europa Liberă: Adică, înainte a fost URSS, vă doriți refacerea Uniunii Sovietice?– „Da, da, ar fi bine, ar fi bine.” Europa Liberă: Dar câți bani i-ar trebui, iată, unei familii tinere să zică că are o viață decentă?– „Plus-minus o mie de euro.”Europa Liberă: Și dacă ați avea o mie de euro salariu, nu v-ați mai plânge de nimic, ați spune că sunteți mulțumit?– „Cred că ar fi bine, dacă n-a fi gazul scump, lumina n-a fi scumpă și comunalele, cred că...”Europa Liberă: Aveți explicație de ce cresc prețurile, tarifele?– „Nu, n-avem nicio explicație, nu știu de ce...”Europa Liberă: Dar asta depinde de ce?– „Nu știu de ce depinde, că nu numai la Moldova crește, crește peste tot.”Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul Moldovei?– „Nu-l văd nicicacum acum, lucrăm fiecare pentru noi...”Europa Liberă: Dar de cine depinde acest viitor frumos?– „Depinde de tineret, dar tinerii pleacă, nu au la ce ședea aici, la Moldova, tineretul văd că nu are pentru ce lupta. Pentru cine să lupte?”Europa Liberă: Pentru ziua de mâine. – „Pentru ziua de mâine, dar toți dacă au să stea pe săptămâna asta, mâine ce au să mănânce, n-au să aibă ce mânca, dacă au să stea aici să lupte. Cu cine să lupți? N-ai pentru cine lupta.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție la Leova, aici, la sudul Republicii Moldova, și întrebăm cetățenii cum se descurcă pe timp de criză.– „Ceea ce se întâmplă astăzi la noi, se întâmplă în toată lumea și ne este greu, bineînțeles că ne este greu și suferim, dar încercăm să fim îngăduitori, pentru că înțelegem noi ce înseamnă să vii pe un teren plin de haos, de mizerie, de nedreptate, că noi suferim cel mai mult, pentru că, să zicem în țările europene, ei suferă mai puțin, pentru că precedentele guvernări au lucrat pentru salarii, au lucrat pentru bunăstare, pentru stabilitate, dar noi trebuie să fim înțelegători, că nu poți în jumătate de an să faci ceea ce alții au distrus în 30 de ani. Și lumea trebuie să înțeleagă lucrul acesta și trebuie să se gândească, și trebuie să fie atentă atunci când este informată și mai degrabă este dezinformată. Și noi avem speranța că totuși lucrurile se vor schimba, avem foarte mare încredere în actuala guvernare și-i susținem moral, adică îi susținem cum putem.”Europa Liberă: Dar ce înseamnă, în opinia Dvs., o adevărată schimbare?– „Să scăpăm de corupție, să scăpăm mizerie, să scăpăm de hoți, pentru că nenorocirea noastră nu este în aceea că noi nu suntem harnici, dar este că am fost furați, și am fost furați în toate sectoarele, în toate domeniile. Practic au făcut o crimă împotriva poporului, să minți tu un popor întreg și de aici să-ți bagi în buzunare foarte bine, păi asta este o crimă adevărată.” Europa Liberă: Pentru Dvs. contează ca politicianul care a fost certat cu legea să ajungă după gratii sau să întoarcă averea?– „Trebuie și să ajungă după gratii, să fie lecție și învățătură pentru toți cei care vor mai încerca să facă așa ceva și, bineînțeles, să li se confiște averea, să întoarcă ceea ce au furat. Au furat de la mine, au furat de la omul simplu, uitați-vă, care stă și vinde aici, la piață, pătrunjel. De la noi au furat, să ne întoarcă ceea ce au furat și să fie, bineînțeles, și pedepsiți. Dar cum așa? Nici nu-mi închipui să nu fie pedepsiți.”Europa Liberă: Dar ce a făcut justiția în acești 30 de ani?– „Dar justiția n-a făcut decât a stimulat lucrurile acestea, mână în mână au fost, că din moment ce tu vezi că se fură și nu te autosesizezi, nu vrei să te interesezi de ce și cum, păi asta înseamnă că ai fost complice.”Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul, iată, în următorii 5, 10 ani?– „Noi îl vedem sigur că în culori așa, mai frumoase, dar este foarte greu, în același timp înțelegem că este foarte greu și-l vedem adică așa, cu oameni onești și bine intenționați, cum este actuala guvernare și vrem să fie încă 5 ani și încă vreo 5, și încă vreo 10, ca până la urmă să simțim și noi. Nu cred că o să fie atât de apropiat acest viitor, dar, dacă este început încet-încet va fi. Asta este.” Europa Liberă: Dar cine vă insuflă cea mai mare încredere?– „Cea mai mare încredere, sincer, ne insuflă dna Maia Sandu, să-i dea Dumnezeu sănătate. Deci, dacă de acolo se pornesc toate, cred că se vor molipsi și ăștilalți care sunt mai mici decât ea și văd că ei sunt bine intenționați practic.”Europa Liberă: Dar lumea vedeți că chiar aici la piață e nerăbdătoare și e nervoasă, e supărată?– „Păi, lumea este nervoasă, dar lumea trebuie să înțeleagă că acești de la piață sunt niște oameni simpli, muncitori care știu cum se face o casă și, mai ales, care știu cum se face o casă când trebuie s-o demolezi pe alta care este veche. Și nu se face atât de ușor, trebuie să fim înțelegători, trebuie să judecăm, nu se face peste noapte. Eu mă uit că și așa ei au făcut – au majorat și pensii, și salarii în limita posibilităților, este doar un început. Să avem răbdare, oameni buni, cinci ani de zile încă avem înainte! Noi câte am suferit, o să trecem și peste asta, nu putem non-stop să ne umilim, să ne înjosim, să ne vindem, trebuie să avem demnitate, trebuie soluție de alternativă, cu energia electrică se poate de făcut și cu gazul se poate de făcut, dar se face în timp și încetișor, dar să înceapă a se face, actuala guvernare să nu se ascundă după ideea că nu se face atât de ușor, dar trebuie să înceapă să și lucreze, și insistenți trebuie să fie, că mereu să te duci în fața omului și să-i spui că este greu și să mai aștepte, bineînțeles că nu este logic, dar dacă noi vedem că este un început, dacă vedem că se duc tratative, dacă vedem că lucrurile merg spre bine, deci ne inspiră și nouă încredere.” Europa Liberă: Dar această instabilitate din regiune pe fundalul neînțelegerilor Federației Ruse și Ucrainei vă îngrijorează?– „Bineînțeles că ne îngrijorează, nu ar fi de dorit război, ar trebui să fie liniște și pace și pe cale pașnică să se rezolve toate problemele și eu așa am speranța că n-o să se întâmple un război. Cred că și cei care vor să-l facă se gândesc și ei că sunt oameni și aici sunt puse în joc vieți umane. Cum poți să încerci în zilele noastre să faci un război? Eu cred că un om sănătos la cap nici nu se gândește la așa ceva, nu încă să mai facă acest lucru.”Valentina Ursu, Europa Liberă, suntem în ospeție aici, la Leova, sudul Republicii Moldova, și discutăm despre timpurile de azi și cum se descurcă cetățenii. – „Ne descurcăm foarte greu, pe timp de iarnă îndeosebi. Cu scumpirile acestea nu-i prea bun, li-i foarte greu îndeosebi la familiile tinere, care au copii și care-s începători de drum.”Europa Liberă: Iată, sunteți tânăr...– „Da.” Europa Liberă: Pentru Dvs. astăzi ce salariu ar fi mulțumitor ca să ziceți că puteți să rămâneți în Republica Moldova și să nu vă faceți valiza ca să luați calea străinătății?– „După scumpirile care se produc acum, o mie de euro ar fi un salariu cu care să poți să te menții pe loc, să fii alături de familie, de copii.”Europa Liberă: Ce v-ați dori să lucrați, unde să aveți un job ca să aveți parte de un asemenea salariu?– „Țara noastră-i mică și, cum suntem noi de la sat, am face față mai bine în agricultură. IT-ul e o profesie foarte bine plătită, dar, de exemplu, eu nu am cunoștințele necesare pentru IT. În agricultură m-aș vârî, treaba asta mi-i interesantă, îmi place.”Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la cei care guvernează Republica Moldova? Iată, ei promit schimbarea, pentru Dvs. o schimbare adevărată ce înseamnă?– „O schimbare adevărată pentru mine înseamnă crearea locurilor noi de muncă, dar nu de scurtă durată, ceva stabil, niște proiecte mari, nu proiecte mici care ai lucrat un an-doi și nu știi după aceea ce să faci, proiecte mari care să asigure un 10 ani de lucru în țară.”Europa Liberă: Lupta împotriva corupției e o prioritate pentru Dvs.?– „E o prioritate, dar trebuie să luptăm în două locuri, adică și cu corupția, și cu crearea de locuri noi de muncă. Trebuie de lucrat pe 2-3 fronturi odată, ca să vedem rezultate. Nu știu, mie îmi place Maia Sandu, eu cred că a luat o cale bună în lupta cu corupția, cred că face ceva bine.” Europa Liberă: Vă este clar cine sunt dușmanii Republicii Moldova aici, pe interior, nu îi căutăm în afară?– „Omul îi prea schimbător, îi prea egoist, dacă are ceva pentru el își dă oleacă stăruința, dacă nu, nu face ceva că, măi, trebuie de făcut asta. Pentru asta trebuie de muncit, ca să ajungem o țară puternică, dezvoltată.”Europa Liberă: Pentru Dvs., un cetățean tânăr, contează încotro Republica Moldova - mai aproape de Est sau mai aproape de Vest?– „Da, contează! Eu cred că îndreptarea spre Europa ar trebui să ne schimbe olecuțică și să ne dea posibilitate să ne autocunoaștem mai bine și să avansăm în ceva. De exemplu, cum a spus Ion Țiriac din România, tenismenul: României i-a trebuit un model de dezvoltare, noi a trebuit să ne pornim din loc, noi ne-am pornit, acesta a fost un pas important că ne-am pornit ca țară. De acum încolo depinde și de noi, și de străduința noastră. Așa ne trebuie și nouă; nouă ne trebuie o pornire, un ajutor ca să putem face ceva.”Europa Liberă: În ultimele luni se discută foarte mult despre relația tensionată dintre Rusia și Ucraina. Vă îngrijorează o escaladare a conflictului ruso-ucrainean?– „Da, mă îngrijorează, deci nu vreau război. Ar trebui pe cale pașnică cumva să se ajungă la un numitor comun. Nu vreau război, nu doresc, am copii...”Europa Liberă: Dar vă este clar ce-i în capul lui Vladimir Putin acum?– „Țările care au fost sovietice cred că vrea să le unească înapoi.”Europa Liberă: Dar Dvs., cetățenii, doriți acest lucru?– „Nu, că n-am avut sprijin destul din partea Rusiei, noi mai mult avem sprijin din partea Europei ca să ne ajute să ne dezvoltăm.”Valentina Ursu, Europa Liberă, am făcut un popas aici, la Leova, și întrebăm cum se descurcă cetățeanul pe timp de criză.– „Greu, rău, mulți oameni nu lucrează, alții n-au ce mânca, s-au ridicat prețurile la toate, începând de la gaz până la pâine și încă de ieri s-a scumpit vinul.” Europa Liberă: Aveți o explicație de ce cresc prețurile?– „Nu, n-am nicio explicație, la noi în țară nu-i stăpân, nu a fost și nici n-o să fie stăpân natural care să conducă țara. Omul care e stăpân se apucă de la început și duce până la sfârșit toate întrebările, întreabă poporul, întreabă oamenii, întreabă parlamentul, întreabă adunările ș.a.m.d., asta-i principalul, dar Moldova e o țară mică, ea vai de capul ei trăiește. Iaca, uitați-vă, agricultorii ce să facă în ziua de azi? O bucată de pâine ca s-o crești trebuie multe lucruri: arat, semănat, cumpărat sămânța, aleasă, pusă, ierbicide de stropit ș.a.m.d., de două, trei ori lucru, e tare greu. Și, iaca, uitați-vă la noi stau la piață cu grăunțe, 2,80-2,50 lei/kg, dar combustibilul e 20 de lei litrul, nu știu de-al cui cap să mă iau să spun adevărul corect.” Valentina Ursu, Europa Liberă, am ajuns aici în ospeție la Leova.– „Bine ați venit! Noi numai ce am ieșit de la mucenica biserică.”Europa Liberă: Astăzi vorbim despre crizele care se suprapun și cum se descurcă cetățeanul în aceste timpuri.– „Foarte greu! Nu știu ce ar fi, dacă n-ar fi sfânta biserică, să ne mai ducem să ne mai rugăm. Dar așa e foarte greu, în lumina acestor crize care sunt fondate, știți, special ca să distrugă mentalitatea, spiritul omului, ceea ce are mai drag, să-l facă bludnic, așa, să facă ură, să ne învrăjbească frate cu frate, soră cu frate, tată cu fiică, tată cu fecior. Iată ce îs aceste crize, fiindcă așa-i fondată lupta pentru putere, pentru dominație în lume ca să distrugă mentalitatea omului. Să-l facă știți cum? Ca un robot, fără inimă, fără suflet.”Europa Liberă: Această instabilitate în regiune cât de mult vă preocupă?– „Foarte mult mă preocupă, dar știți de ce? Că avem copii, avem nepoți. Eu vă spun un lucru: Rusia, Putin astăzi trebuie să se închine la Zelenski, că prima țară rusească pe parcursul evoluției istorice, că am învățat în clasa a cincea Istoria Rusiei, n-am învățat Istoria românilor, eu am învățat Istoria românilor când aveam 45 de ani. M-am dus, am zis că eu trebuie să învăț istoria neamului și iată vă spun, Putin trebuie să se închine, că prima Rusia a apărut Rusia Kieveană și pe urmă cea moscală. Ei pur și simplu sunt un sânge, de ce ei distrug frăția lor, eu nu-i înțeleg nici pe acești slavi.” Europa Liberă: Dar ce-și dorește Vladimir Putin, vă este clar?– „Mie mi-e clar, el dorește dominație în lume, acest kaghebist înrăit, dar el lumea nu o poate domina, aici trebuie în lume, în primul rând, să nu distrugi cele sfinte și să nu distrugi mentalitatea omului, ai distrus-o – nu faci nimic.”Europa Liberă: Să revenim la problemele Republicii Moldova și la așteptările pe care le aveți Dvs. de la actualele autorități ale statului. Ce așteptări aveți de la guvernare?– „Eu îi văd că ei au început foarte multe lucruri bune, dar nu sunt înțeleși, fiindcă omului nostru iarăși creierul îi este spălat, înțelegeți?”Europa Liberă: De unde încep schimbările adevărate și ce înseamnă schimbări?– „Dacă nu o să fie schimbările adevărate în educație, noi nu o să facem nimic în Republica Moldova, să știți că educația te face om.”Europa Liberă: Lupta împotriva corupției trebuie să rămâne o prioritate?– „Trebuie! Lupta s-a început, dar cu pași înceți. Trebuie de dovedit, trebuie de arătat, noi suntem în continuare foarte dezbinați și eu mă uit, și pe linia economică, și pe linia etnică, și pe linia de educație suntem. Mă înțelegeți, dna Valentina? Foarte greu, dacă noi nu o să dăm mâna, dă, frate, mâna cu mine, noi toți suntem de-un sânge.”Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul Republicii Moldova?– „Îl văd înspre bine, Maia îi cu urechea la noi, dar i-i foarte greu astăzi, fiindcă foarte mulți s-au îmbogățit. Ce-i astăzi o casă? Eu le-aș spune acestor politicieni: „Mă, proștilor, asta e un mormânt.” De ce eu n-am avere? De-atâta că mie tata mi-a dat minte.” Valentina Ursu, Europa Liberă, am făcut un popas aici, la Leova, și întrebăm cetățenii cum se descurcă pe timp de criză.– „Eu cred că cetățenii ce au tras 30 de ani, în ziua de azi trebuie să pună umărul și trebuie să fie înțelepți, să muncim și să luptăm pentru o viață mai bună. Și cel mai principal – cei corupți să fie trași la răspundere, că ei au distrus țara, au furat țara și acești pași care s-au făcut acum și au fost reținuți acești foști deputați să fie trași la răspundere, cetățenii să vadă că se face dreptate, să fie confiscată și averea și trimiși după gratii, fiindcă noi pentru asta am luptat și am muncit toți anii aceștia și mi-am dat tot sufletul, și nu numai sufletul. Eu îs cetățean al Republicii Moldova și am muncit pentru astă țară ca să trăim frumos și bine, că copiii mei muncesc peste hotare și fac binefacere în alte țări, dar la noi rămâne cea mai mare încredere în Maia Sandu, pentru că ea luptă pentru dreptate, pentru integritatea țării. Eu, ca veteran de război, am simțit foarte mult că această doamnă luptă pentru viitorul nostru cel bun și am încredere foarte mare într-însa și în echipa ei. Și să ne ajute, pentru că s-a scumpit gazul, lumina și toate celea, dar s-au scumpit în toată lumea.”Europa Liberă: Cum ați înțeles acest război al gazelor?– „Acest război al gazelor este din partea Rusiei, pentru că ei șantajează cu Transnistria, ca Transnistria să fie un poligon al lor, să rămână pe viitor, că Armata a 14-a, care a luptat împotriva noastră, au luptat rușii împotriva noastră, împotriva integrității și au vrut să ne supună mai departe, să fim robii lor, dar nu o să fie lucrul acesta. Până la urmă, noi credem că Armata a 14-a își va lua zestrea și va pleca, își va ridica armamentul și se va duce de aici.” Europa Liberă: Acum este o relație tensionată între Moscova și Kiev. Aveți o explicație de ce au apărut aceste tensiuni între cele două state – Rusia și Ucraina? – „Da, rușii au luat cu forța Crimeea și merg înainte să ia cât mai multe teritorii, să poată să amplaseze armate ca să fie mai mult la Balcani. De ce țin ei Armata a 14-a în Transnistria, ei tot timpul au luptat pentru Balcani. Putin, el e om militar, el doar își dorește putere, el n-ar câștiga nimic de la acest război, dar eu cred că război nu va fi. Știți, cu Europa mai bine să nu luptăm. Europa e bogată, americanii au început să aducă în Europa foarte multe gaze și eu cred că până în toamnă rusul Putin o să se roage la Europa, în genunchi o să se roage ca să-i cumpere gazele, pentru că, dacă nu ar cumpăra Europa resursele principale ale lor, el n-ar mai fi lider.”* * *Opinii adunate la sudul Republicii Moldova, mai exact la piața din Leova. Ultimul sondaj arată și topul încrederii în politicieni. Cota de încredere în președinta Maia Sandu se situează la numai 16,6 la sută față de 10,3% pentru fostul lider socialist și contracandidat la președinție Igor Dodon. Același sondaj mai arată că Blocul Comuniștilor și Socialiștilor depășește ușor Partidul Acțiune și Solidaritate, partid de guvernământ. În preferințele electorale, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor este cotat cu peste 25 la sută față de 22,7 la sută PAS. În condiții stresante, când problemele se acumulează și afectează calitatea vieții, distanța dintre înțelegerea de către cetățeni a problemelor și nemulțumire se ridică rapid. „Cum face față presiunilor actuala guvernare?”, l-am întrebat pe președintele parlamentului, Igor Grosu, care este și președinte interimar PAS.Igor Grosu: „Am văzut și noi sondajul cum evoluează percepția publică legată de situația politică, social-economică ș.a.m.d. În mare este, da, o realitate, o realitate pe care toți o trăim, suntem afectați toți, nu numai Republica Moldova, toate țările, de o creștere a prețurilor la gaze, la carburanți, la materialele de construcție ș.a.m.d. Din păcate, noi suntem importatori de toate lucrurile acestea pe care vi le-am spus și asta inevitabil influențează prețurile.”Europa Liberă: Întrebarea pe care o aud de la cetățeanul de la firul ierbii – este situația sub control?Igor Grosu: „Sigur că o ținem sub control. Drept dovadă – avem gaze, asigurăm de fiecare dată, înțeleg că data de 20 a fiecărei luni e o dată cu emoții, partenerii, furnizorul principal...”Europa Liberă: Pentru că oricând de la Gazprom poate să vină înștiințarea că ar putea fi sistate livrările de gaze către Republica Moldova, pentru că nu-și onorează obligațiunea financiară?Igor Grosu: „Cel care livrează, Gazprom-ul, începând cu anul trecut, în raport cu guvernarea actuală, hai să zicem așa cum este, are un tratament mai special, nu așa de preferențial cum era până atunci, de aceea ne creează emoții în plus. Eu cred că e neprietenesc acest gest, malul drept tot timpul și-a onorat factura, a făcut-o la timp, cu mici întârzieri, dar noi onoram factura. E o decizie mai mult decât comercială, e o decizie politică, până la urmă, și noi, toată lumea cu gândire critică înțelege foarte bine lucrul acesta. Noi o să ne onorăm clauzele contractuale, guvernul o să vină de fiecare dată și o să ajute cetățenii – atenție! – nu Moldovagaz, care este compania Gazprom-ului și care, în opinia mea, deget de deget nu bate pentru a deveni mai vocală și împreună cu compania-mamă să găsească o soluție pentru perioada aceasta complicată în care ne aflăm noi, pentru că prețurile la gaze nu sunt normale, ele sunt anormale.” Europa Liberă: Dar v-au sugerat chiar adversarii Dvs. politici, din tabăra socialiștilor au venit mai multe sugestii că ar trebui să renegociați un acord cu Gazprom-ul?Igor Grosu: „Tabăra socialistă, comunisto-socialistă îi ipocrită și fățarnică, ca să spun așa, mai pe înțelesul oamenilor, pentru că reprezentantul lor de la Moldovagaz și pe timpul guvernării lor s-a schimbat modalitatea de livrare a gazului, inclusiv clauza asta cu data de 20 și jumătate de lună.”Europa Liberă: Și dacă ați venit dvs., de ce nu ați renegociat acest aspect?Igor Grosu: „Pentru că guvernarea PAS este de altă orientare, proeuropeană, și cumva nu suntem pe aceeași lungime de undă cu cei care ne furnizează gazele, și lucrul acesta toată lumea îl înțelege, de aceea socialiștii sunt ipocriți în tot ce spun.”Europa Liberă: Deci, nu e posibil să fie renegociat un nou acord?Igor Grosu: „Bineînțeles că noi o să încercăm și o să depunem tot efortul și pe platforma comisiei interguvernamentale moldo-ruse, care trebuie să-și reia activitatea începând cu luna martie, știu că se poartă discuții să se pregătească...” Europa Liberă: Așa s-a anunțat, că pentru primăvară ar putea fi convocată această ședință.Igor Grosu: „Dar m-ați întrebat ce mai face guvernul. Din octombrie până acum, guvernul a alocat 2,6 miliarde de lei pentru a compensa prețul la gaze, la căldură, pentru cetățenii din mediul rural care nu au acces la gaz.”Europa Liberă: Cifra se pare mare, dle președinte, dar în comparație cu sărăcia care este atestată mai ales în mediul rural, oamenii zic că rămân la nivelul subexistenței. Igor Grosu: „Eu nu zic că e suficient, dar eu zic în felul următor: din puținul pe care-l avem, de unde avem, pe unde mai reușim să aducem și din exterior, să mai economisim fiecare la locul lui am găsit și o să mai găsim în continuare bani pentru a ajuta oamenii, noi nu o să-i lăsăm singuri.”Europa Liberă: Deputații socialiști cer Curții Constituționale să explice exact expresia „statul este obligat să asigure un trai decent cetățenilor” din Legea Supremă. Igor Grosu: „Bine că au solicitat-o, o să așteptăm și noi opinia Curții Constituționale. E o încercare de a se poziționa, mă rog, să nu tacă și să facă și ei ceva.” Europa Liberă: Să discutăm despre situația din regiune, dosarul ucrainean, se duc negocieri dure între marile puteri, Republica Moldova este cel mai apropiat stat de focarele de mare tensiune militară din Europa de Est. Cum pot afecta tensiunile ruso-ucrainene situația din Republica Moldova?Igor Grosu: „Pe noi ne pot afecta direct, pentru că noi suntem foarte aproape de această zonă fierbinte, tensionată și sudul Ucrainei, și estul Ucrainei, de aceea urmărim foarte atent, sperăm foarte mult ca diplomația să prevaleze și să ajungă să detensioneze situația. Urmărim practic în fiecare zi, nu este săptămână ca să nu fie vizitat Kievul, liderii europeni vizitează Kremlinul încercând să medieze, președintele Franței e la Moscova.”Europa Liberă: Urmează și cancelarul german să discute și cu Putin, și cu Zelenski...Igor Grosu: „Eu sper într-un final...”Europa Liberă: Dar haideți să vorbim despre situația din Republica Moldova în caz că aceste tensiuni ajung la cote maxime, Doamne ferește.Igor Grosu: „Evident că e Doamne ferește, pentru că această tensiune determină și cotațiile pe piețele internaționale, dacă vorbim despre aspectul acesta, prețul la gaze, la petrol, evident că influențează, bursele sunt foarte sensibile la tot felul de anunțuri, tot felul de mișcări de trupe ș.a.m.d. Doamne ferește, în cazul în care lucrurile degenerează, evident că unii oameni vor decide să se retragă din acele regiuni.”Europa Liberă: Refugiați...Igor Grosu: „Exact. Noi avem ucraineni sau cetățeni de-ai noștri care au rude acolo, evident că asta e o presiune nu doar asupra noastră, dar asupra tuturor țărilor care sunt în vecinătate. Eu acum nu vreau să dezvolt scenariile, dar noi analizăm foarte atent toate scenariile, suntem pregătiți și suntem în contact permanent cu partenerii noștri.” Europa Liberă: Dar Republica Moldova nu stăpânește situația din regiunea transnistreană și, iată, acest lucru pare să facă și mai vulnerabil statul într-o eventuală escaladare a conflictului ruso-ucrainean?Igor Grosu: „Evident că urmărim foarte atent comportamentul trupelor rusești din Transnistria și urmărim foarte atent cum se comportă, ce fac ei acolo, sunt sigur că urmărește și partea ucraineană, și Misiunea OSCE face lucrul acesta. Eu totuși sper și cred că va prevala rațiunea.”Europa Liberă: Republica Moldova totuși este pusă într-o situație delicată, pentru că, pe de o parte, are parteneriat strategic cu Federația Rusă, pe de altă parte, are parteneriat strategic și cu Ucraina. Iată, într-o situație mai complicată Republica Moldova trebuie să fie de partea cuiva sau...Igor Grosu: „Noi și prin participarea noastră la „Platforma Crimeea” am spus foarte clar că noi ca țară care am avut de suferit și suferim și acum de pe urma separatismului, a conflictelor înghețate o să fim solidari cu țările care trec prin asemenea experiență și țările care, foarte mult sper, spun că recunosc integritatea teritorială a Republicii Moldova s-o facă cu deplină sinceritate, pentru că noi sincer de fiecare dată susținem integritatea teritorială a țărilor care au astfel de conflicte înghețate, care nu duc decât la pierderi pentru buget, incomodități pentru cetățeni, fenomene precum contrabanda, zone necontrolate, unde interesele obscure, criminale se simt confortabil. Deci, aici noi suntem consecvenți de când suntem.”

