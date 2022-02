Civilii ucraineni, mai uniţi ca niciodată. Ei strâng fonduri pentru armată

13:00

​​​​​​​Expoziţia de grup „The Look of Love” marchează luna iubirii la ARCUB cu unele dintre cele mai noi şi inedite explorări artistice despre iubire. Organizată de MECENA.ART – Not your usual gallery cu sprijinul ARCUB, expoziţia „The Look of Love” poate fi vizitată între 10 şi 25 februarie 2022, la ARCUB – Sala Bolţilor.