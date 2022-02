Petrecerea continuă pentru Alex Bodi și Ema Uta. Spectacol cu șampanii la Nuba

22:50

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății a vorbit despre încheierea ”fazei acute” a pandemiei de Covid-19 în acest an. Iată care sunt condițiile! Principala condiție ca ”faza acută” a pandemiei de Covid-19 să se […] The post Anunțul făcut de directorul OMS: ”Mizăm pe încheierea fazei acute a pandemiei în acest an” appeared first on Cancan.