Poenaru acuză campioana de practici „murdare”: „A fost contactat de CFR! Lucrurile astea nu au dispărut”

17:40

Adrian Mutu, 43 de ani, a spus că unul dintre motivele pentru care a divorțat adesea este „monotonia și obișnuința”. „Eu, când am făcut alegerea, am făcut-o la momentul respectiv, ce am simțit. După aia începi să te schimbi și să-ți dai seama că nu mai rezonezi cu persoana respectivă. Încet, lucrurile se schimbă. Știi că de multe ori spui: «Băi, să stai cu o persoană diferită, că plus cu minus atrag». Ok, la început. La început e mișto. ...