„Medalia mea olimpică”. Un biatlonist american prezent la Jocurile Olimpice de Iarnă a văzut nașterea fiicei sale prin Video Call

Ambasadorul român în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a declarat că România are nevoie de o prezenţă permanentă a militarilor americani, deoarece ţara noastră are o „istorie îndelungată şi traumatizantă” în ceea ce priveşte agresiunea rusă, a scris ziarul american The Washington Post. „Ceea ce avem nevoie este o prezenţă permanentă a militarilor americani”, […]