FCSB - Chindia 3-2. Emil Săndoi, după „brambureala” din repriza secundă: „Știți care e problema mea?”

Paul Iacob (25 de ani), fundaș central la Chindia Târgoviște, a fost „dărâmat” de deznodământul meciului cu FCSB. Dâmbovițenii au condus la pauză, 2-0, dar au pierdut partida, 2-3.„Nu cred că există explicații. Ne-am retras, nu înțeleg de ce. Am ieșit cred că temători de la pauză, poate prea mulțumiți. Ne-a lipsit și agresivitatea, nu știu ce s-a întâmplat, nu-mi explic.După meciul ăsta nu am ce să zic, nu am trăit în viața mea așa ceva. ...