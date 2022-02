Avionul în care se aflau Loredana & Andra, scenă de coșmar cu bețivul dandana Paralizat de beat, un cunoscut politician a făcut scandal în aeronava FLY Dubai, iar echipajul l-a debarcat

10:10

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între un manager și angajatul său a devenit virală. ”Un tânăr se duce la un supermarket să se angajeze. Managerul îl întreabă: – […] The post BANC | Un tânăr merge să se angajeze. Managerul îl întreabă: ”Ai ceva experiență în vânzări?” appeared first on Cancan.