Cântecul „How Far I'll Go” din filmul „Moana” a depăşit un miliard de vizualizări pe YouTube - VIDEO

Cântecul „How Far I'll Go”, compus de Lin Manuel Miranda pentru filmul de animaţie „Moana”, a depăşit un miliard de vizualizări pe YouTube. Imnul desenului animat Disney, lansat în 2016, este departe de „Let It Go”, care are 2,7 miliarde de vizualizări.

