Mititelu Jr, dezlănțuit după ce echipa sa a pierdut derby-ul Craiovei » Patronul lui FCU a atacat pe toată lumea: „Am asistat la o executie în direct”

CSU Craiova - FCU Craiova 2-0. Nicolo Napoli, antrenorul oaspeților, a fost nemulțumit de prestația a „4-5 jucători” în derby.„A fost un meci foarte slab al nostru. Au fost 4-5 fotbaliști azi, nu doar Bauza, care nu s-au ridicat la nivelul pe care îl așteptam. Posibil din cauza oboselii, din cauza presiunii meciului. Am avut ocazii, am ajuns la poartă, dar ne-a fost greu pentru că n-am marcat”, a declarat Napoli la Look Sport+. ...