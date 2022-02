László Palkovics – Modelul parcurilor ştiinţifice funcţionează

14:20

ABN Systems International, companie de tehnologie infiintata in 2002 si unul dintre liderii de distributie de produse si accesorii IT&C din Romania, a debutat astazi, 14 februarie, pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti. Debutul ABN Systems la Bursa este primul realizat in urma unei oferte publice initiale primare derulate pe piata AeRO, in urma careia compania a atras de la investitori 5,5 milioane de lei. Fondurile sunt destinate dezvoltarii si extinderii companiei. Actiunile companiei ABN Systems, detinatoarea brandului Tellur, se tranzactioneaza sub simbolul bursier ABN. „Evolutia pietei AeRO de pana acum ne bucura, iar faptul ca am ajuns la punctul in care sunt incheiate pe aceasta piata oferte publice cu succes ne demonstreaza ca mergem in directia cea buna. ABN Systems este din acest punct de vedere un deschizator de drumuri, alaturi de TradeVille care a avut curajul si determinarea sa sprijine compania in demersurile de atragere de finantare prin piata de capital. Mai mult, listarea ABN Systems creste reprezentarea sectorului de tehnologie la Bursa si sustine diversificarea portofoliilor investitorilor. Anul 2021 a fost unul de referinta pentru AeRO, iar listarea de astazi a actiunilor ABN creeaza premisele unui an 2022 la fel de interesant”, a declarat domnul Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti. „Prin listarea actiunilor, ne-am atins un obiectiv strategic, urcand compania la un nivel superior de vizibilitate atat in randul clientilor, cat si pe piata muncii, vizand sa atragem profesionisti de top in echipa. In acelasi timp, statutul de companie listata ne sporeste credibilitatea in fata actualilor si a viitorilor parteneri, din zecile de tari unde vindem brandul nostru, Tellur. Le multumim investitorilor pentru increderea aratata, pe care dorim sa le-o reconfirmam prin rezultate de business excelente. Finantarea atrasa va contribui la consolidarea operatiunilor pe pietele in care suntem prezenti si la extinderea pe pietele externe, inclusiv in SUA, unde am deschis, recent, o companie subsidiara, prin care vom derula operatiunile comerciale pe aceasta piata”, a declarat George Barbu, Presedinte al Consiliului de Administratie, ABN Systems International. ABN Systems International a vandut in cadrul ofertei publice initiale primare, derulate in perioada 15 decembrie 2021 – 4 ianuarie 2022, un numar de 1.059.434 de actiuni la un pret de 5,18 lei/actiune. Oferta publica si listarea actiunilor au fost realizate cu sprijinul TradeVille. „Prin listarea ABN, Bursa de la Bucuresti isi asuma atat rolul de a stimula exporturile romanesti cu valoare adaugata mare, cat si pe cel de a sustine dezvoltarea sectorului de tehnologie inclusiv in nise de top, cum ar fi fenomenul Smart Home. Suntem convinsi ca primul IPO de pe piata AeRO este doar pasul initial pentru ABN in lumea bursei si ne dorim sa avem ocazia sa sarbatorim impreuna nu doar primul an de la listarea companiei, ci si primele decenii”, a declarat Ovidiu-George Dumitrescu, CFA, Director General Adjunct al TradeVille. Cu un portofoliu de peste 30.000 de produse si accesorii IT&C, ABN Systems este prezenta pe piete din circa 30 de tari, din patru continente, si isi propune o extindere accelerata a canalelor de vanzare externe, atat prin intrarea pe noi piete, cat si prin consolidarea celor actuale. In primul semestru din 2021, ABN Systems International a inregistrat o cifra de afaceri neta de aproape 50 milioane lei, o crestere de 34% fata de S1 2020. Profitul net al ABN Systems International in S1 2021 s-a situat la 2,44 milioane de lei, fiind de peste 8 ori mai mare decat cel inregistrat in perioada similara a anului precedent. De asemenea, vanzarile pe pietele externe au crescut cu 114% fata de aceeasi perioada a anului trecut, depasind 26 milioane de lei. Compania avea la jumatatea anului trecut un numar mediu de salariati de 70 de persoane. Conform prospectului de oferta, ABN Systems va continua politica de distribuire de dividende actionarilor si ia in callcul posibilitatea de a distribui dividende sub forma de actiuni gratuite, dar si implementarea unui program de fidelizare a angajatilor prin acordarea de actiuni ABN. Post-ul ABN Systems International debuteaza pe piata AeRO a Bursei dupa derularea primei oferte publice initiale pe aceasta piata apare prima dată în Transilvania Regional Business.