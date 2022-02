Cristiano Ronaldo a „spart gheața” în 2022 și a făcut-o în stil mare! Gol superb în United - Brighton

15:30

Clubul chinez Wuhan Three Towns a anunțat transferul lui Nicolae Stanciu (28 de ani).Este oficial. De astăzi, internaționalul român este jucătorul clubului Wuhan Three Towns, promovat în prima ligă chineză la capătul sezonului 2021.Nicolae Stanciu a semnat cu Wuhan Three Towns„După negocieri amicale cu cehii de la Slavia Praga, jucătorul român a fost transferat oficial de Wuhan Three Towns Football Club”, se arată pe pagina de Instagram a clubului. ...