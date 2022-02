Emil Rengle îl taxează dur pe TJ Miles, la Survivor România: ”Trăiește pentru părerea altora”

14:30

Simona Gherghe nu va prezenta în această săptămână emisiunea ”Mireasa” din motive de COVID-19. Prezentatoarea a fost testată pozitiv și deocamdată are o formă ușoară, pare-se. Aceasta s-a testat luni dimineață, iar seara a aflat […] The post Simona Gherghe a fost testată pozitiv la COVID-19. Cine va prezenta emisiunea ”Mireasa” toată săptămâna, în locul prezentatoarei de la Antena 1 appeared first on Cancan.