Alexandru Ștefănescu, locul 35 în finala de la slalom » De la 10:15, România participă în semifinala la sprint pe echipe

18:10

Răzvan Grădinaru (26 de ani) e la un pas de Dinamo. Mijlocașul ofensiv a renunțat la 30.000 de euro pentru a scăpa de Gaz Metan!„Sunt pe drum spre București, spre casă. Am renunțat la toți banii pe care îi aveam de primit de la Gaz Metan, am reziliat aseară, la 22:00-23:00, am o clauză care-mi permite să mă întorc la Mediaș până duminică, dacă nu-mi găsesc o echipă în câteva zile. Dar nu o să mă întorc.30. ...