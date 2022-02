Tragedie în Galați. Tânăr de 25 de ani, răpus de COVID-19. Anunțul oficial al GCS

22:10

Un bărbat, în vârstă de 48 de ani, a ajuns la spitalul din Galați cu o problemă medicală. În momentul în care a fost consultat, însă, doctorii au observat că acesta poartă o vestă antiglonţ. […] The post Un gălățean a ajuns la Urgențe cu o vestă antiglonț. Explicația halucinantă pe care le-a dat-o medicilor appeared first on Cancan.