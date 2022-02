Cum l-a surprins Cristina Ciobănașu pe Vlad Gherman, chiar de ziua lui de naștere: ”Atât s-a putut!”

09:50

Fratele dansatoarei Cristina Pucean are probleme cu legea. Tânărul este acuzat de pornografie infantilă. Se pare că acesta încearcă să scape de închisoare cu ajutorul colegilor de celulă şi a apropiaţilor. Dan Florin Pucean, fratele […] The post Ce se întâmplă cu fratele Cristinei Pucean, în spatele gratiilor. Gestul pe care Florin l-a făcut, pentru a scăpa de închisoare appeared first on Cancan.