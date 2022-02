Simona Halep, după victoria în faţa Gabrielei Ruse: A început să-mi placă mai mult să mă uit la tenis

17:45

Cum poate ieşi teatrul din propriile tipare, într-o perioadă în care cu toţii suntem nevoiţi să ne redefinim modul de a fi? Criticul de teatru Octavian Saiu îi are ca invitaţi pe regizorii Carmen Lidia Vidu, Thaddeus Phillips şi Radu Nica, într-o nouă dezbatere din seria Teatrelli „Anotimpurile dialogului despre teatru”.Trei întâlniri separate, reunite sub genericul –„Gradul zero al artelor spectacolului: între teatru şi performance”.