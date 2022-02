Un milionar faimos le-a „cazat pe cameră” la Istanbul pe „Prințesa diamantelor” & o vedetă din Antenă! Cu una a petrecut un weekend, cu cealaltă, următorul!

11:50

Un copil dat dispărut în urmă cu aproape doi ani, a fost răpit de către părinții naturali, decăzuți din drepturi. Fata era ținută ascunsă sub o scară. Paislee Shultis, acum în vârstă de 6 ani, […] The post O fetiță de 4 ani, care dispăruse în 2019, a fost găsită în viață! Unde s-a ascuns în tot acest timp și cum au găsit-o polițiștii appeared first on Cancan.