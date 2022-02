Roxana Vașniuc a ieșit mulată toată, iar iubitul n-a avut nimic de obiectat! „Regina barterului” circulă cu o mașină de „doar” 50.000 de euro!

11:00

Emisiunea Survivor România este cât se poate de reală. Noi avem imagini și videoclipuri cu locurile unde dorm concurenții, dar și unde aceștia se luptă pentru marele premiu. Cum arată, de fapt, locurile în care […] The post Așa arată platourile de filmare de la Survivor România din Republica Dominicană! Aici se luptă Faimoșii și Războinicii pentru premiul de 100.000 de euro. FOTO appeared first on Cancan.