Ana Bogdan, cadou de la idolul ei: „Cel mai special pe care l-am primit! Ce surpriză grozavă!”

Scuderia Ferrari a prezentat F1-75, monopostul cu care vrea să redevină campioană în Formula 1.Echipa din Maranello are planuri mari în sezonul 2022. Fără titlu la constructori din 2008 și la piloți din 2007, când Kimi Raikkonen a câștigat unicul său titlu mondial, Scuderia Ferrari are așteptări uriașe de la noul an, unul în care vor fi utilizate monoposturi noi, construite astfel încât depășirile pe circuit să fie încurajate și chiar facilitate. ...