FCSB e 20% din Steaua lui Valentin! Petrea et Comp. ar putea intra în istoria de lux a clubului lui Becali, dar e la distanță colosală de performanța all-time

Trupa lui Toni Petrea are 19 meciuri consecutive în campionat fără eșec, a doua cea mai lungă serie de invincibilitate in istoria clubului patronat de Gigi Becali # Actuala echipă poate doborî performanța realizată între 2013 și 2014, când antrenor era Reghecampf, dacă nu pierde ultimele 4 runde din sezonul regulat, plus primele 6 etape din play-off # FCSB e însă la distanță colosală de o bornă uluitoare, stabilită de Steaua între 1986 și 1989, peste 100 de meciuri la ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor