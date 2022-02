Profesorul Șerban Bubenek: Un nou Colectiv ne prinde tot nepregătiți. Proiecte de zeci de milioane de euro sunt blocate

22:00

Fostul Ministru al sănătații Ioana Mihăilă aruncă BOMBA! Alexandru Rafila a criticat investițiile din PNRR pentru a acoperi un studiu care arată că Favipiravirul, promovat intens de noul ministru și plătit din banii românilor, are efect ZERO în tratarea coronavirusului. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, Mihailă recunoaște că oamenii săi au făcut propunerile pentru investițiile din PNRR. Ne spune și de ce. Miniștrii USR care au negociat PNRR susțin sus și tare că dacă Rafila poate să facă spitalele promise fără să cheltuiască banii de ”consultanță” nu este nicio problemă. Dimpotrivă, cele 30 de milioane de euro intră în conturile Ministerului Sănătății.