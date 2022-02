Mihai Stoica dezvăluie care este jucătorul indispensalbil de la FCSB: „Nu concep echipa fără el. E cel mai bun!”

Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, este de părere că Octavian Popescu nu trebuie să lipsească din echipa de start a roș-albaștrilor în niciun meci.„Tavi mai are nevoie de forță, de maturitate în joc. Are fluctuații în joc, știu ce spun, l-am avut pe mână. Are 5-7 minute bune, iese la rampă, e dinamic, prezent, dar apoi dispare alte 7-8 minute din joc”, a fost discursul lui Edi Iordănescu referitor la Octavian Popescu. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor